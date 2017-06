Share this post :

Nasabah saat melakukan transaksi di salah satu kantor Bank BCA Syariah yang ada di Jakarta. (Bisnis - Nurul Hidayat)

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Bank BCA Syariah (BCA Syariah) raih penghargaan “Special Mention as The Best Society Sharia Financing”.

Penghargaan diserahkan kepada Presiden Direktur BCA Syariah John Kosasih, oleh Founder Majalah Warta Ekonomi Fadel Muhammad dan Deputi Direktur Pengawasan 2- Perbankan Syariah Titi Wigati disaksikan oleh Pemimpin Redaksi Warta Ekonomi Muhamad Ihsan, dalam ajang Indonesia Sharia Finance Seminar & Award 2017 di Jakarta (14/6/2017).

John Kosasih, Presiden Direktur BCA Syariah mengatakan bahwa ajang penghargaan ini merupakan kegiatan yang dapat memcu kinerja.

“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh nasabah yang telah memilih BCA Syariah sebagai mitra terpercaya dalam pembiayaan untuk kemajuan bersama," ujarnya melalui siaran resmi yang diterima Bisnis, Jumat (16/6/2017).

BCA Syariah menyediakan ragam produk penyaluran dana melalui Pembiayaan Modal Kerja iB, Investasi iB, Pembiayaan UMKM Bina Usaha Rakyat (BUR), KPR iB, KKB iB dan Emas iB. Sampai dengan kuartal I- 2017, pembiayaan di BCA Syariah tumbuh sebesar 14% atau mencapai Rp 3,5 triliun.

Kualitas pembiayaan BCA Syariah selalu menjadi perhatian. Hal ini tercermin dari NPF yang terjaga di posisi 0,5%.

Penghargaan “Special Mention as The Best Society Sharia Financing” merupakan hasil dari riset yang dilakukan oleh Warta Ekonomi Intelligence Unit (WEIU) dengan menggunakan metode desk research untuk menghasilkan perusahaan- perusahaan terpilih yang selanjutnya dinilai oleh para responden melalui quantitative research.

Survei dilakukan melalui telepon dan online kepada responden berusia 20-50 secara acak di wilayah Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Medan dan Makassar.

Responden tersebut harus memiliki produk dan pernah merasakan layanan yang diberikan oleh institusi keuangan syariah.